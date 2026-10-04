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Pradè potrebbe tornare in pista: il Genoa lo valuta come DS. Ci sono anche Corvino e Burdisso

Alla ripresa del campionato la Fiorentina potrebbe sfidare Pradè

A cura di Andrea Pagni
04 ottobre 2026 21:41
Pradè potrebbe tornare in pista: il Genoa lo valuta come DS. Ci sono anche Corvino e Burdisso -
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In attesa di sapere quale sarà il futuro di Diego López, il Genoa si sta già guardando intorno per il successore. Il d.s. rossoblù, come vi abbiamo raccontato, è fortemente tentato dall'offerta del Burnley, con cui ci sarà un nuovo contatto domani, lunedì 5 ottobre.

Sulla lista del club ci sono Pantaleo Corvino, che potrebbe quindi ripartire subito dopo aver chiuso col Lecce, Daniele Pradè e Giovanni Rossi. Un altro nome che è stato valutato è quello di Nicolas Burdisso, che peraltro ha un ottimo rapporto con De Rossi. Ma, al momento, non c'è nessun avanzamento per l'argentino. Da domani, in base a quella che sarà la decisione di Diego López, si entrerà nel vivo anche per il successore. Lo scrive Di Marzio

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