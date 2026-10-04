Pradè potrebbe tornare in pista: il Genoa lo valuta come DS. Ci sono anche Corvino e Burdisso

Alla ripresa del campionato la Fiorentina potrebbe sfidare Pradè

In attesa di sapere quale sarà il futuro di Diego López, il Genoa si sta già guardando intorno per il successore. Il d.s. rossoblù, come vi abbiamo raccontato, è fortemente tentato dall'offerta del Burnley, con cui ci sarà un nuovo contatto domani, lunedì 5 ottobre.

Sulla lista del club ci sono Pantaleo Corvino, che potrebbe quindi ripartire subito dopo aver chiuso col Lecce, Daniele Pradè e Giovanni Rossi. Un altro nome che è stato valutato è quello di Nicolas Burdisso, che peraltro ha un ottimo rapporto con De Rossi. Ma, al momento, non c'è nessun avanzamento per l'argentino. Da domani, in base a quella che sarà la decisione di Diego López, si entrerà nel vivo anche per il successore. Lo scrive Di Marzio