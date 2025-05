Pradè: “Non abbiamo giocato i supplementari. La Fiorentina c’è, ora obbligati a fare 9 punti in campionato”

direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradèè intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola al termine del ritorno della semifinale di Conference League contro il Real Betis. Queste le sue parole: “Fa male, è un grande dispiacere. Ci stavamo dentro, l’avevamo ripresa. Con un rilancio del portiere ci hanno fatto gol. Poi i supplementari non sono praticamente stati più giocati e la partita è finita così. Ci tenevamo tanto, è un grande peccato. La squadra ha dato tutto. Dispiace per il presidente, per i tifosi, per tutti. Era un sogno fare la terza finale. E adesso buttiamoci su queste utime tre partite. Sperando che la squadra reagisca. Dobbiamo tirarci su di morale”.

È mancato un pizzico di fortuna. Poi nei supplementari si è giocato poco

“Facciamo però i complimenti all’avversario perché vincere contro di noi non è semplice. Abbiamo anche avuto l’opportunità per il 3-1 con Gosens, peccato. L’avevamo ribaltata poi poteva succedere di tutto. Se avessimo segnato noi avremmo fatto la stessa partita che hanno fatto loro. Nel secondo tempo supplementare saranno stati giocati 6-7 minuti. Tre minuti di recupero erano pochi, me ne aspettavo almeno 5”.

Ora il Venezia

“Siamo professionisti, dobbiamo rialzarci. Anche perchè sennò la stagione va in una brutta direzione. Noi siamo obbligati a fare 9 punti poi vediamo. La Firoentina c’è, l’ha dimostrato anche stasera. Abbiamo delle consapevolezze però rimaniamo delusi dal risultato. Sembravamo pure superiori a loro ad un certo punto. Sembrava che giocavano solo sulle individualità di Isco e Antony e poi abbiamo preso gol su un rinvio. Peccato, siamo dispiaciuti ma ripartiamo”.