Pradè: “Dovevamo essere più cinici, se non sblocchi queste partite devi stare attento a non perderle”

Intervenuto in zona mista al termine della partita con l’Empoli, il direttore sportivo, Daniele Pradè, ha commentato così la prestazione della sua Fiorentina: “Abbiamo cambiato nove undicesimi rispetto a giovedì, sono partite che non sblocchi e devi stare attento a non perderle. Dovevamo essere più cinici ma la risposta del gruppo è importante, stiamo facendo un ottimo lavoro. Peccato, potevamo vincerla ma andiamo avanti. Noi vogliamo vincerle tutte per la qualità di gioco, gli investimenti fatti, dobbiamo avere una mentalità vincente. Giovedì è una partita in cui ci giochiamo praticamente la vita”