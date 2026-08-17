Pontello: "Auguro alla Fiorentina di centrare quello che noi abbiamo sfiorato. Non mi perdo una partita"

"Sono sempre tifoso. Purtroppo non andrà al Centenario"

Nell'edizione odierna di La Nazione troviamo un'intervista a Ranieri Pontello.

Parliamo della Fiorentina di oggi.«Sono sempre tifoso e spero sempre che faccia ottimi campionati e risultati». Quindi la segue sempre?«Non potrei farne a meno, anche se non vado allo stadio, non mi perdo una partita». Cosa augura alla Fiorentina di oggi?«Di centrare quello che noi abbiamo sfiorato...». A proposito, lei andrà al Centenario?«Purtroppo no, avevo già un impegno al quale non posso rinunciare in alcun modo. Questioni familiari». E della vicenda Antognoni che pensa?«Preferisco tenermi per me il giudizio. Come ho detto prima Antognoni mi è nel cuore». Lo scrive La Nazione.