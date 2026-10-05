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Pomeriggio a tinte viola: gioia anche per Njie, in gol con la Svezia U21 nel successo contro la Macedonia

Nije segna e lascia il segno: goal e ottima prestazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2026 21:20
Pomeriggio a tinte viola: gioia anche per Njie, in gol con la Svezia U21 nel successo contro la Macedonia - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Quello di oggi è stato un pomeriggio che sa decisamente di Fiorentina. Durante le qualificazioni agli Europei Under 21 è andato in scena lo show di Ndour, protagonista con la maglia dell’Italia grazie a una doppietta. A prendersi la scena, in particolare, è stato il suo secondo gol, arrivato addirittura da 70 metri: una rete davvero incredibile.

Buone notizie anche dalla Svezia, dove Njie ha contribuito alla vittoria per 2-0 contro la Macedonia del Nord. L’attaccante viola è entrato nel tabellino dei marcatori al 52’, trovando il gol che ha portato il risultato sul 2-0 e che, di fatto, ha chiuso la partita.

Gol e prestazioni che fanno sorridere, e non poco, i tifosi viola.

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