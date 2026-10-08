Polverosi su Dragusin nazionale: "Che delusione, in tribuna alla seconda, alla terza viene espulso dopo 22' "

Scoppia la polemica in Romania per l'esclusione del difensore centrale dopo la brutta partita contro la Svezia. Al rientro si fa espellere

Pongracic (sv) appena un tempo in Spagna, esce sull’uno a uno, poi la Croazia ne prende altri tre. Dragusin (4,5) è titolare nella Romania nella sconfitta in Svezia, il ct Hagi lo manda in tribuna alla seconda contro la Bosnia e a Bucarest scoppia la polemica per la sua esclusione, torna alla terza nella disfatta con la Polonia (0-6) quando viene espulso dopo 22’: rosso, rigore e primo gol dei polacchi.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport