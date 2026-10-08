Polverosi su Dragusin nazionale: "Che delusione, in tribuna alla seconda, alla terza viene espulso dopo 22' "
Scoppia la polemica in Romania per l'esclusione del difensore centrale dopo la brutta partita contro la Svezia. Al rientro si fa espellere
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2026 08:49
Pongracic (sv) appena un tempo in Spagna, esce sull’uno a uno, poi la Croazia ne prende altri tre. Dragusin (4,5) è titolare nella Romania nella sconfitta in Svezia, il ct Hagi lo manda in tribuna alla seconda contro la Bosnia e a Bucarest scoppia la polemica per la sua esclusione, torna alla terza nella disfatta con la Polonia (0-6) quando viene espulso dopo 22’: rosso, rigore e primo gol dei polacchi.
Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport