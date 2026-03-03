3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Polverosi: “Non è difficile segnare contro la Fiorentina, basta una palla inattiva. De Gea non esce mai”

News

Polverosi: “Non è difficile segnare contro la Fiorentina, basta una palla inattiva. De Gea non esce mai”

Redazione

3 Marzo · 10:55

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 10:55

TAG:

#Fiorentina

Condividi:

di

Polverosi non ha peli sulla lingua e commenta Udinese-Fiorentina. "E' una squadra che ancora non ha capito il rischio che sta correndo"

Alberto Polverosi ha analizzato la partita di ieri sera in modo chiaro e diretto con un articolo pubblicato nel Corriere dello Sport. Sappiamo tutti che Udinese-Fiorentina non è finita come sarebbe dovuta terminare: la squadra viola, dopo gli insuccessi delle dirette rivali nella corsa verso la salvezza, aveva l’obbligo di portare a casa punti pesanti. “L’Udinese arrivava da tre sconfitte di fila, la Fiorentina (se escludiamo la vergogna contro lo Jagiellonia in Coppa) da due vittorie, ma in questo incrocio è stata letteralmente sbriciolata. Dopo le sconfitte di Lecce e Cremonese, per la prima volta dopo la terza giornata poteva lasciare la zona-retrocessione e invece c’è rimasta, prendendo un’altra bastonata” – afferma il giornalista. “Sicuramente non è difficile segnare contro la Fiorentina, basta un calcio di punizione o un calcio d’angolo, come è successo ieri sera a Udine. L’assurdo è che a gennaio era arrivato Rugani per dare più consistenza alla difesa e chi marcava Rugani sul calcio d’angolo? Facile, Kabasele. Che quando è partito ha lasciato a terra l’ex juventino. E poi, figuriamoci se De Gea lascia la porta, magari piove e se sta sotto la traversa, nonostante la palla stia arrivando in casa sua, cioè in area piccola, non si bagna”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio