Polverosi: "Ndour sottovalutato come Mandragora. La gente si deve accendere dopo il gol di ieri"

Le parole di Polverosi su Ndour

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato di Cher Ndour dopo le brillanti prestazioni con la Nazionale Under 21, soffermandosi sulla presunta sottovalutazione nei confronti del centrocampista viola. Queste le sue parole:



"Io di Ndour non vorrei più parlare. Non ha alcun senso, perché se la gente avere un'antipatia nei suoi confronti, allora io non saprei che dire. Non è un fuoriclasse, ma ha il tiro e si è visto con il gol di ieri, la visione di gioco, la resistenza, ha la corsa. A Mandragora è successa la stessa cosa: dopo aver fatto 17 gol in due stagioni, ha un sinistro che in Italia hanno pochissimi e dicevano che è la mediocrità della Fiorentina".



Ha poi continuato: "Se la gente non si accende quando fa un gol da 70 e recupera palla al 90', se sta sulle scatole ad alcuni saranno problemi loro. Dal mio punto di vista, non è un caso ma è un'evidenza: è un bel giocatore. Fa tantissime cose, fa qualche gol e questo non guasta mai. Se può crescere? Può fare dei passi in avanti, ma già così com'è mi sembra un giocatore che va benissimo. Vorrei rispondere a chi dice "se fosse stato più veloce, non avrebbe giocato alla Fiorentina": ma Ancelotti era veloce? Pecci? Lento è quando io prendo la palla e me la faccio rubare. Deve essere veloce di testa e questo lui ce l'ha. Non si sta parlando di un fenomeno, ma di un bel giocatore. Basta"