Polverosi: “Mi aspettavo le scuse di Pioli. Aveva esagerato già sulla questione Allegri-Champions”

Alberto polverosi ospite a Lady Radio per parlare della Fiorentina:

“Se la Fiorentina dovesse vincere a Genova con Galloppa, sarebbe la prima vittoria del campionato, come si potrebbe far “retrocedere” questo allenatore eventualmente? Poi per affidare la squadra a chi? Se tu avessi Spalletti sarebbe un conto, ma tutti quelli che escono ora in lista hanno avuto le loro vicissitudini negative in carriera, quindi, per me, ora meriterebbe aspettare Genova e poi capire cosa fare, avendo 15 giorni di tempo con la sosta, è il momento di riflettere, tenendo presente che la prima con cui si riprende il campionato sarà contro la Juventus.

Io le scuse me le aspettavo da Pioli stesso, pensavo erroneamente che potesse essere un valore aggiunto alla Fiorentina, ora però non ha molto senso accusare la società, puoi accusare solo Ferrari e forse Goretti perchè non c’è più Pradè, non c’è più Barone, non c’è più Commisso, che in questo momento non può venire a Firenze; quindi la società ora non c’è.

Quando è arrivato Pioli che si è presentato alla stampa e ha fatto la battuta su Allegri e la Fiorentina in lista Champions mi si è un pò gelato il sangue, perchè quella non è una cosa da Pioli, lì francamente mi sono chiesto cosa c’entrasse la Champions, si era spinto troppo in là. Tutti i giocatori della Fiorentina hanno giocato in stadi molto più grandi di quello di Firenze, quindi non penso che sia stata la grande pressione a causare questi rendimenti quà, è molto strano”.