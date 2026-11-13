L'opinione Polverosi: "Finalmente ci siamo. Mancio ha ricostruito l’identità della Nazionale con equilibrio"

Polverosi si unisce all'elogio di Zazzaroni, riconoscendo a Mancini il merito di aver restituito dignità alla Nazionale attraverso un lavoro fondato su equilibrio e idee chiare

Ci siamo, finalmente ci siamo. Ultime quattro partite, un pareggio e tre vittorie, e questa di San Siro è bellissima, ci restituisce qualcosa che abbiamo lasciato per strada in questi anni tristi, ci riempie di un nuovo orgoglio, ci fa sperare, ci riporta ai tempi della vera Italia. Banalmente ci rende felici. Battuta la Francia in rimonta, con un secondo tempo entusiasmante, loro in vantaggio con un regalo di Donnarumma (più due pali), noi due gol da applausi, un rigore sbagliato e un altro realizzato da quel ragazzone che ci fa sognare. Doppietta di Pio Esposito, già 9 reti in Nazionale. Poteva farne tre, ma per affetto familiare sul primo dischetto ha lasciato la palla a suo fratello Sebastiano e gli Esposito si sono fermati a due gol.

Un secondo tempo come quello di ieri, con un calcio che ha letteralmente stordito i francesi, è il passo in avanti di una crescita iniziata col ritorno di Mancini. Ma era Italia vera anche quella dei primi 45 minuti, quando al posto del gioco c’era sofferenza, quando la Francia ci mostrava la sua stupenda argenteria che noi invidiamo da tempo. È stato in quel pezzo di partita che l’Italia ha stabilito la differenza. Vi divertite con la palla, eh? E allora noi ve la faremo sudare. E quando i Bleus hanno spocchiosamente pensato che con i loro tocchi ci avrebbero messo sotto, noi col carattere, con i muscoli, con la rabbia e col gioco, con tanto gioco, li abbiamo spinti in un terreno a loro sconosciuto. Ora toccava ai francesi soffrire, un verbo che non appartiene al loro vocabolario. Noi invece la sofferenza da sempre l’abbiamo trasformata in virtù.

Forse è un paradosso, ma l’errore di Donnarumma, cui ha fatto seguito la rete di Olise dopo 10 minuti, ha spinto l’Italia a riconoscersi e a confermare quanto si era visto contro la Turchia e la stessa Francia a Parigi. L’Italia c’era: carattere, un’identità chiara e uno spirito forte. Pur senza la qualità dei Bleus non siamo rimasti disarmati, abbiamo smesso di farcela sotto alla prima difficoltà. Si chiama personalità. In quel primo tempo, su dieci duelli ne abbiamo persi sei o sette, ma negli altri vinti dagli azzurri (Cambiaghi su Gusto e Pio su Upamecano) abbiamo lasciato il segno. Nella ripresa il conto si è ribaltato come il risultato. Kayode si è mangiato Barcola, Scalvini ha risolto tutti i problemi che si creavano in area, Frattesi ha imperversato (e segnato), Cambiaghi è salito ancora di tono (rigore procurato), Barella e Tonali hanno sopraffatto Rabiot e Da Cunha, Vergara è entrato e ha preso il secondo rigore con una palla strappata di forza. La Francia è rimasta sorpresa, di più, sbalordita dalla cattiveria, dall’aggressività e dalla furia degli azzurri.

Questo è il momento decisivo per la risalita e non dobbiamo perdere l’equilibrio. Se non era un inferno fino a pochi mesi fa, oggi non può essere ancora un paradiso. Dovremo proseguire su questa strada, con attenzione, senza volare troppo con la fantasia. Siamo di nuovo l’Italia e lo saremo anche in futuro solo se riusciremo a mantenere questo atteggiamento, questo furore, questa rabbia. A San Siro abbiamo sofferto, rischiato pure, però non ci siamo mai arresi, siamo rimasti sempre in partita, presenti a noi stessi e al momento giusto abbiamo capovolto la sfida.

Mancio ha ricostruito l’identità della Nazionale, ha trovato il punto d’equilibrio in campo e fuori, il modulo e anche gli interpreti. Abbiamo agganciato la Francia al primo posto del girone, ma fra tre giorni avremo bisogno di un’altra verifica. A Bruxelles ci basterà il pareggio per centrare il secondo posto del girone, ma la sensazione è che non sia solo questo l’obiettivo.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport