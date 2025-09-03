Pokerstars in manutenzione: ecco altri siti dove poter giocare a poker online

Nella mattinata di oggi i server di Pokerstars sono in manutenzione, vediamo insieme su quali altri siti è possibile giocare a poker

Come molti utenti hanno notato, Pokerstars è in manutenzione e in mattinata è impossibile avere accesso ai tavoli. Vediamo insieme qui sotto una tabella comparazione bonus dove è possibile giocare a poker online.

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Come vedete nella tabella, è possibile giocare a poker online su Sisal, Snai, Eurobet, Bwin e Gioco Digitale. Su queste room sono presenti sia tornei, che tavoli cash e giochi con la stessa modalità degli spin & go di Pokerstars.

Molti utenti si stanno lamentando per il fatto che ci sia una manutenzione programmata di Pokerstars e che i server poker pokerstars siano in aggiornamento ma tutto questo è normale: la manutenzione programmata di Pokerstars per oggi 3 Settembre era stata annunciata dalla famosa room con sedi a Malta e all'Isola di Man, la più grande room di poker online.

Come abbiamo detto, se per caso volete giocare ai tavoli da poker ma al momento non vi riesce di giocare su Pokerstars, vi diamo delle altre opzioni di gioco poker online dove peraltro ci sono degli ottimi bonus benvenuto di cui potete approfittare.

Per usufruire del poker online del sito che vi interessa, è sufficiente cliccare su "Verifica Offerta", effettuare la registrazione e giocare nella poker room di riferimento.

E' possibile giocare sia sulla room online senza scaricare l'app, sia scaricando l'apposita app poker come ad esempio app poker Sisal, app poker Snai, app poker Eurobet, app poker Bwin e app poker Gioco Digitale.

Come sempre noi di Labaroviola Gaming vi consigliamo di giocare senza esagerare e vi ricordiamo che il gioco è vietato ai minori e che è proibito giocare su siti poker online non legali come i .com.