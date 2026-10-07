Poesio: "A questa squadra manca un mediano. Ranieri conosce bene la Fiorentina, rimarrà a lungo"

Il giornalista ha parlato al Pentasport delle esigenze della Fiorentina, del centrocampo viola e del rinnovo di Luca Ranieri

Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare alcuni dei temi più attuali in casa Fiorentina, dalla situazione di Cher Ndour alle caratteristiche del centrocampo di Paolo Vanoli, fino al recente rinnovo di Luca Ranieri.

"Paratici era stato molto chiaro fin dall'inizio su Ndour, spiegando che non sarebbe partito durante l'estate. È un giocatore molto duttile, sta dando risposte positive e ha ancora margini importanti per crescere. Non sono particolarmente legato ai discorsi sui moduli, ormai li considero concetti superati: fatta eccezione per qualche squadra, non esistono più formazioni che rimangono fedeli allo stesso sistema per tutta la partita.

Secondo me a questa Fiorentina serve un mediano. Fagioli riesce a esprimersi meglio quando ha accanto un giocatore con quelle caratteristiche e lui stesso ha detto di preferire agire nella metà campo avversaria. Uno dei principali problemi della squadra è rappresentato dai tanti gol incassati, ma non penso sia una questione che riguarda esclusivamente i difensori: serve maggiore attenzione da parte dell'intero blocco difensivo".

Sul rinnovo di Luca Ranieri, Poesio ha poi sottolineato il valore del legame tra il difensore e la Fiorentina."Ranieri ha trascorso tutta la sua carriera a Firenze, conosce profondamente l'identità della Fiorentina e tiene molto a questa maglia. Sono giocatori di questo tipo quelli di cui una società ha bisogno e il rinnovo mi è sembrato quasi una conseguenza naturale. Credo che possa rimanere a lungo in viola".