Pizarro scuote: “Non può accadere mai più che il Frosinone passeggia al Franchi, non lo accetto”

Pizarro duro su Fiorentina-Frosinone

David Pizarro ha parlato della Fiorentina attuale al termine della partita per il centenario

"Tornare qui è da pelle d'oca, Trovarmi accanto di nuovo Borja fa riflettere, è stato bello”

Anche al suo arrivo la Fiorentina cambiò tanto, oggi è lo stesso, voi come ci siete riusciti? "Eravamo forti. Mi auguro che prima o poi i giocatori abbiano la personalità per giocare in piazze così, belle calde. Con tutto il rispetto per il Frosinone, una cosa come sabato sera, che una neopromossa venga a passeggiare al Franchi non può accadere mai più. Da ex giocatore non l’accetto, non posso accettarla.”