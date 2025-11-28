28 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:50

Piscedda: "Con sei punti è normale che arrivino i fischi. I giocatori li accettino e reagiscano in campo"

28 Novembre

Redazione

28 Novembre · 17:37

Piscedda

Ex difensore, critica la squadra Viola e invita i giocatori ad assumersi le proprie responsabilità dopo il deludente avvio di stagione.

Ex calciatore della Lazio, Massimo Piscedda, ha parlato ai microfoni di TMW News. Ha discusso delle parole di Dzeko dopo la partita contro l'AEK Atene, queste sono le sue parole: "Non fare neanche una vittoria e avere solo sei punti in classifica fa pensare. Le responsabilità sono di tutti e se ne devono tirar fuori tutti a partire dai giocatori. Invece di dire non fischiate, dovrebbero dire: 'Fischiate ancora di più così noi ci svegliamo'. Il giocatore moderno lo considero come uno che scende dalla Luna, si esibisce, prende tantissimi soldi e poi torna sulla Luna. Non si può pretendere che il tuo pubblico dopo questo inizio di stagione non ti fischi. Dovrebbero fischiare di più. Avere delle pretese per quello che guadagnano, fanno una vita agiata, sono coccolati… Beh se li devono prendere i fischi e basta e reagire in campo"

