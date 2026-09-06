Pisacane: "Nzola ha doti fisiche pazzesche, in carriera avrebbe potuto fare molto di più e lo sa"

Il tecnico sardo ha parlato del nuovo arrivo da Firenze

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo dell'attaccante Mbala Nzola, giunto in Sardegna dalla Fiorentina.

Qualità e potenziale inespresso "Nzola non ha ancora espresso tutto il suo vero potenziale," ha dichiarato il tecnico rossoblù, sottolineando i punti di forza del centravanti. "Possiede una notevole forza fisica combinata con un'ottima tecnica individuale. Ha compiuto 30 anni ed è nel pieno della maturità: in un certo senso, la sua vera carriera può iniziare adesso."

La determinazione del giocatore Pisacane ha poi raccontato un retroscena sul loro primo colloquio: "Ciò che mi ha maggiormente impressionato è stata la sua determinazione. Durante la nostra chiacchierata mi ha confessato di sentire che il suo percorso nel calcio italiano non è affatto concluso. Il mio augurioso è che possa scrivere una nuova, importante pagina della sua storia proprio qui a Cagliari."