Pisa: esonerato il DS Vaira, il sostituto è Leonardo Gabbanini. In passato è stato accostato alla Fiorentina

Movimenti in casa Pisa. Con la Serie B ad un passo, la società ha deciso di cambiare DS: fuori Vaira, dentro Gabbanini, nome "chiacchierato" anche per la Fiorentina.

Tuttomercatoweb riporta le notizie che giungono da Pisa.

Con una retrocessione ormai prossima, dopo una stagione disastrosa, di oggi la notizia della separazione tra il Direttore Sportivo Davide Vaira e il Pisa (divergenze per il futuro della panchina?), che ha però già trovato il sostituto per iniziare a programmare con ampio margine quella che dovrà essere una pronta risalita dalla Serie B: il nuovo uomo mercato dei nerazzurri sarà Leonardo Gabbanini, con un passato - anche all'estero - nel Watford e poi in Italia all'Udinese.

A rendere noto il tutto, lo stesso club toscano, con la nota che di seguito riportiamo integralmente: "La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club. Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese. Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club. Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club. Benvenuto Leonardo".

In passato è stato accostato anche alla Fiorentina, in particolare come secondo di Paratici.