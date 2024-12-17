Piove sul bagnato in casa Roma: Dybala potrebbe andare al Galatasaray. Agente a Istanbul

Dopo il no alle sirene arabe potrebbe essere arrivato il momento di accettare quelle turche. Paulo Dybala è oggi più che mai sulla lista dei partenti in casa Roma. Quello di gennaio d’altronde si prea...

Dopo il no alle sirene arabe potrebbe essere arrivato il momento di accettare quelle turche. Paulo Dybala è oggi più che mai sulla lista dei partenti in casa Roma. Quello di gennaio d’altronde si preannuncia un mese di grandi cambiamenti in casa Roma. Dopo Como è infatti esplosa la rabbia dei Friedkin, intenzionati a rivoluzionare la rosa a partire proprio dai senatori. E dalla Turchia stamattina è arrivata una bomba di mercato. Il procuratore di Dybala, Carlos Novel, è sbarcato a Istanbul in queste ore e avrebbe incontrato il consiglio direttivo del Galatasaray. Per Dybala? Di sicuro se ne è parlato. Poi, dal box presidenziale, ha assistito alla sfida vinta 4-3 con il Trabzonspor.

BIASIN: “ORA NON SI PUÒ NEMMENO ESULTARE, MICA L’HA FATTO IN FACCIA O HA MANDATO AFFANCULO QUALCUNO”

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