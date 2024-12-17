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Piove sul bagnato in casa Roma: Dybala potrebbe andare al Galatasaray. Agente a Istanbul

Dopo il no alle sirene arabe potrebbe essere arrivato il momento di accettare quelle turche. Paulo Dybala è oggi più che mai sulla lista dei partenti in casa Roma. Quello di gennaio d’altronde si prea...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2024 14:15
Piove sul bagnato in casa Roma: Dybala potrebbe andare al Galatasaray. Agente a Istanbul -
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Dopo il no alle sirene arabe potrebbe essere arrivato il momento di accettare quelle turche. Paulo Dybala è oggi più che mai sulla lista dei partenti in casa Roma. Quello di gennaio d’altronde si preannuncia un mese di grandi cambiamenti in casa Roma. Dopo Como è infatti esplosa la rabbia dei Friedkin, intenzionati a rivoluzionare la rosa a partire proprio dai senatori. E dalla Turchia stamattina è arrivata una bomba di mercato. Il procuratore di Dybala, Carlos Novel, è sbarcato a Istanbul in queste ore e avrebbe incontrato il consiglio direttivo del Galatasaray. Per Dybala? Di sicuro se ne è parlato. Poi, dal box presidenziale, ha assistito alla sfida vinta 4-3 con il Trabzonspor.

BIASIN: “ORA NON SI PUÒ NEMMENO ESULTARE, MICA L’HA FATTO IN FACCIA O HA MANDATO AFFANCULO QUALCUNO”

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