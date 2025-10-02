Pioli: "Vincere fa bene ed era l'obbiettivo. Il gruppo è unito, ci sono mancate solo le prestazioni"

Pioli è intervenuto nel post partita della sfida di Conference League contro il Sigma Olomuc vinta dalla Fiorentina per 2-0, queste le sue parole:"Vincere fa bene sicuramente, era il nostro obbiettivo...

Pioli è intervenuto nel post partita della sfida di Conference League contro il Sigma Olomuc vinta dalla Fiorentina per 2-0, queste le sue parole:

"Vincere fa bene sicuramente, era il nostro obbiettivo. È stata una buona partita l’abbiamo gestita bene. Adesso pensiamo a riprenderci in campionato, con la Roma dovremmo essere pronti.

Sappiamo tutti che un attaccante cresce di fiducia attraverso i goal. Importante che a piccoli abbia segnato e sia stato molto penetrante. Ha lavorato bene e ci dà delle soluzioni importanti.

Le partite sono quelle che mi danno più spinti per fare le formazioni. Poi dipende dall’avversario e dalla strategia della partita. Il nostro inizio è complicato, ma questa vittoria e questa compattezza ci darà dei segnali positivi anche in futuro.

È un po’ che stiamo insistendo sul 3+2 in condizioni. Davanti scegliamo in base alle partite, abbiamo 5 giocatori offensivi a volte possiamo giocare con due di loro o 3. L’importante è avere principi di gioco con squadra e idee. Può piacere o no ma ogni partita va preparata bene.

Stiamo remando tutti per uscirne. Quando i risultati negativi si portano dietro tanto altre discorsi. Noi siamo stati carenti solo nelle prestazioni. Non in volontà compattezza e unità. Stiamo lavorando per alzare il livello perché in campionato siamo in ritardo. Ci sono le qualità per fare un bel lavoro.”