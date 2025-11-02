Pioli ha vinto 8 volte su 13 partite contro Di Francesco, clamoroso il 7-1 in Fiorentina-Roma

Si giocherà oggi alle 15 la partita tra Fiorentina e Lecce che potrebbe cambiare le sorti della stagione viola. In bilico infatti la panchina di Stefano Pioli dopo il peggior avvio in Serie A del club. Si giocherà il posto sfidando il Lecce di Di Francesco. Il bilancio tra i due allenatori sorride a Pioli infatti in 13 partite l’allenatore della Fiorentina ha vinto ben 8 incontri ed è reduce da 6 risultati utili consecutivi con 5 vittorie.

La partita più clamorosa fu proprio durante la prima avventura di Pioli alla Fiorentina. Quando nei quarti di finale di Coppa Italia la sua Fiorentina travolse per 7-1 al Franchi la Roma di Di Francesco. Un umiliazione fortissima che fece traballare fortissimo la panchina giallorossa. Fu Monchi infatti a convincere il presidente Pallotta a non esonerare di Francesco che però saltò comunque un mese dopo. Oggi quello in bilico è Stefano Pioli, il destino ha riservato a Di Francesco la possibilità di vendicarsi