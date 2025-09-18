Pioli discuterà della sua strategia in vista del match contro il Como domani alle 14 in conferenza stampa
L'allenatore Viola, Stefano Pioli, si prepara a tornare al Franchi nella prossima partita contro il Como prevista per la prossima domenica.Domani, Venerdì 19 settembre, alle 14 si terrà la consueta co...
L'allenatore Viola, Stefano Pioli, si prepara a tornare al Franchi nella prossima partita contro il Como prevista per la prossima domenica.
Domani, Venerdì 19 settembre, alle 14 si terrà la consueta conferenza stampa pre partita al Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, nella quale il mister della Fiorentina farà il punto della situazione discutendo dei vari dubbi sorti negli ultimi giorni, delle condizioni dei suoi giocatori e delle sue aspettative per la partita imminente.
Si attendono con curiosità le parole di Pioli dopo una complicata settimana di allenamento e di imprevisti non mancati.