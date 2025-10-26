Pioli a DAZN: “Gli attaccanti da soli non bastano, dobbiamo alzare il baricentro e fare la partita”

Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha commentato la scelta della formazione: “Penso che i giocatori abbiano le caratteristiche adatte per interpretare bene queste posizioni in campo. Poi tutto dipenderà dai tempi, dalla qualità e dalle scelte durante la partita. Siamo determinati e vogliamo sfruttare ogni singola gara per migliorare la nostra posizione in classifica. Conosciamo le difficoltà, così come quelle dell’avversario, ma vogliamo giocarcela fino alla fine.”

Sul percorso in Europa, il tecnico ha aggiunto:

“Stiamo facendo il nostro cammino e l’obiettivo è arrivare fino in fondo, ma il campionato è un’altra cosa. Dobbiamo portarci elementi positivi dalla prestazione di giovedì, come attenzione, determinazione e pressione individuale, restando compatti e aggressivi quando possibile. Tante cose devono essere trasferite sul campo, ma oggi dobbiamo concentrarci solo su questa partita. Pensare troppo al passato o al futuro ci farebbe solo sprecare energie, mentre abbiamo bisogno di tutte le forze per ottenere un ottimo risultato.”

Riguardo agli attaccanti, Pioli ha spiegato:

“Conosciamo gli avversari: sono alti e aggressivi. Abbiamo un giocatore come Moise, adatto ad attaccare la profondità, e uno come Gud, più indicato a muoversi tra le linee. Conta il loro movimento, ma anche il momento e il modo in cui li serviremo. Non possiamo puntare solo su due giocatori offensivi: serve una squadra che sappia alzare il baricentro e costruire gioco nella metà campo avversaria quando possibile.”