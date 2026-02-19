Piccoli sincero: “Aspettavo solo che il difensore mi calciasse. Con il Pisa dobbiamo vincere per forza”

Roberto Piccoli ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina sullo Jagiellionia in Conference League, queste le sue parole:

“Siamo contenti della vittoria, il mister ha fatto turnover ma ci siamo fatti trovare pronti. Partita difficile per campo e condizioni. Abbiamo portato una vittoria importante per il ritorno.

Vincere aiuta a vincere, dobbiamo prendere questo slancio e con il Pisa dobbiamo vincere per forza. È una partita fondamentale, dobbiamo essere di poche parole e agire.”

Il rigorista è Mandragora, quando ho visto arrivare il difensore ho aspettato solo che mi calciasse il piede. Poi ho preso il pallone e ho detto: “fammi calciare” l’attaccante quando vuole far gol si prende anche il rigore difficile. Me l’ha fatto calciare ed ero contento così.”