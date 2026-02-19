20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Piccoli sincero: “Aspettavo solo che il difensore mi calciasse. Con il Pisa dobbiamo vincere per forza”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

19 Febbraio · 23:43

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 23:43

di

Roberto Piccoli ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina sullo Jagiellionia in Conference League, queste le sue parole:

“Siamo contenti della vittoria, il mister ha fatto turnover ma ci siamo fatti trovare pronti. Partita difficile per campo e condizioni. Abbiamo portato una vittoria importante per il ritorno.

Vincere aiuta a vincere, dobbiamo prendere questo slancio e con il Pisa dobbiamo vincere per forza. È una partita fondamentale, dobbiamo essere di poche parole e agire.”

Il rigorista è Mandragora, quando ho visto arrivare il difensore ho aspettato solo che mi calciasse il piede. Poi ho preso il pallone e ho detto: “fammi calciare” l’attaccante quando vuole far gol si prende anche il rigore difficile. Me l’ha fatto calciare ed ero contento così.”

