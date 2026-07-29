Piccoli sblocca Watford-Fiorentina! Destro potente dalla distanza e gran gol per l'attaccante viola
Si sblocca Watford-Fiorentina con il secondo gol consecutivo di Roberto Piccoli
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 21:13
Si sblocca la partita l'amichevole tra Watford e Fiorentina con il gol di Roberto Piccoli.
Ndour cerca Dodo in profondità, Bola copre. Sul pallone si avventa Piccoli che calcia di prima intenzione dalla distanza. Palla in buca d'angolo alla destra di Bachmann!
Seconda rete consecutiva per l'attaccante viola che sostituisce Moise Kean al centro dell'attacco viola.