Piccoli: "Il mio idolo era Vieri. Kean e Dzeko mi aiuteranno a crescere, possiamo giocare insieme"

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 sul campo del Torino: "Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo trovare ancora la sintonia che potrà farci fare grandi cose".C...

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 sul campo del Torino: "Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo trovare ancora la sintonia che potrà farci fare grandi cose".

Ci spiega la scelta di Firenze?

"Sicuramente è un club ambizioso, che mi ha voluto fortemente, e step importante per la mia carriera. Ho attaccanti che possono aiutarmi a crescere come Kean e Dzeko. Possiamo giocare sia a una che a due punte. Dobbiamo conoscerci e creare una sintonia tutti assieme, così potremo fare grandi cose. Nazionale? Prima pensiamo a fare bene con la Fiorentina".

A chi si ispira?

"Il mio idolo era Vieri. Nel calcio attuale posso prendere spunto da tutti, ma anche da miei compagni come Dzeko, ancora un grandissimo giocatore. Mi darà tanto".

Dove sente di poter migliorare?

"Sotto tutti i punti di vista. Bisogna crescere nei pregi e non solo nei difetti. Giocare a due punte mi darà tanto, con giocatori di alta fascia puoi solo migliorare".

Che ambizioni ha la Fiorentina?

"Come dice il mister, guardiamo di allenamento in allenamento e di partita in partita. Vogliamo arrivare più in alto possibile, la squadra è importante e ha qualità. Troviamo la sintonia con allenamenti e tempo". Lo riporta Tuttomercatoweb