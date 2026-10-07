Piccinetti esalta Ndour: "Mi chiedo perchè a tanti tifosi non piaccia: ha qualità straordinarie"

Le parole di Claudio Piccinetti su Cher Ndour e sulla trasferta di Genova

A Lady Radio è intervenuto Claudio Piccinetti: "A Genova porterei Mastantuono in panchina, perché ci sono gli altri giocatori rimasti a Firenze che si sono allenati. Oggi c’è una rosa di calciatori che possono essere tutti titolari, e Vanoli questo deve considerarlo"

"Ci sono giocatori di primo piano come Gonçalves e Gnonto, benché Mastantuono determini e senta la porta, è nato per cercare la rete e la sua tripletta al Venezia ci abbia già mostrato tutta la sua importanza. Fagioli sta salendo di rendimento, e lo si è visto anche in Nazionale, è un centrocampista che può fare tutti i ruoli in mediana. Ora ci aspettiamo di più da Atta".

Su Ndour: "Mi chiedo poi perché a tanti tifosi viola non piaccia Ndour. È un calciatore di rendimento, con abilità tecniche straordinarie, anche nello stretto. La rete segnata alla Polonia pochi sanno farla. In una squadra serve anche un giocatore come lui, poi è chiaro che le cose possono variare da partita a partita".

La partita di Genova: "Non sarà una passeggiata a Marassi, se la Fiorentina vince col Genoa è meglio, ma è importante non perdere. Le tre sconfitte di fila iniziali pesano, purtroppo. Vanoli è bravo e preparato, il gruppo ha dei valori, la squadra verrà fuori, ma il cambiamento già fatto è stato straordinario. Non toglierei assolutamente Njie, che può dare molto fastidio al Genoa”.