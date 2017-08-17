Labaro Viola

Pezzella è a Santa Maria Novella. Arrivato a Firenze il nuovo difensore viola. L'ufficialità...

German Pezzella, ovvero il nuovo difensore centrale della Fiorentina, pochi minuti fa è arrivato a Firenze. L'argentino è sbarcato alla Stazione di Santa Maria Novella intorno alle ore 22, pronto per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 22:09
Pezzella è a Santa Maria Novella. Arrivato a Firenze il nuovo difensore viola. L'ufficialità... -
News
Condividi

German Pezzella, ovvero il nuovo difensore centrale della Fiorentina, pochi minuti fa è arrivato a Firenze. L'argentino è sbarcato alla Stazione di Santa Maria Novella intorno alle ore 22, pronto per diventare un nuovo giocatore viola, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare entro la giornata di domani.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok