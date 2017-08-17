Pezzella è a Santa Maria Novella. Arrivato a Firenze il nuovo difensore viola. L'ufficialità...
German Pezzella, ovvero il nuovo difensore centrale della Fiorentina, pochi minuti fa è arrivato a Firenze. L'argentino è sbarcato alla Stazione di Santa Maria Novella intorno alle ore 22, pronto per...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 22:09
German Pezzella, ovvero il nuovo difensore centrale della Fiorentina, pochi minuti fa è arrivato a Firenze. L'argentino è sbarcato alla Stazione di Santa Maria Novella intorno alle ore 22, pronto per diventare un nuovo giocatore viola, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare entro la giornata di domani.