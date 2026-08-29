Pessimismo per Zirkzee. Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Beto dell'Everton"

La pista per l’olandese si complica e la Fiorentina si cautela: offerta ufficiale per l’ex Udinese, individuato come alternativa concreta per l’attacco.

PIANO B COME BETO. Che sempre al Viola Park sperano e desiderano che sia di segno positivo (la risposta), nel progetto di una squadra ancora modificata (necessariamente) a fine agosto rispetto a quella già super rinnovata finora, con l'ex Bologna dentro per consentire a Grosso soluzioni differenti in attacco. Siccome i fatti dicono che oltre la speranza e la fiducia la Fiorentina non può andare, ecco il ritorno di fiamma per Beto, offerti 20 milioni, un po’ vero e un po’ modo (a proposito) per far capire ai dirigenti inglesi che oltre alla voglia forte di Zirkzee a Firenze hanno anche un piano B.

Che porta appunto all’attaccante dell’Everton e nella non lontana Liverpool (da Manchester) a loro volta hanno ricevuto la proposta ufficiale su carta firmata Acf per cedere Beto. E se Zirkzee rimane il prescelto perché preferito, i due tavoli da gioco rimandano all’unica cosa che conta: garantirsi il dopo Kean.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport



