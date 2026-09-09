Perinetti duro su Grosso: "Paratici ha comprato degli ottimi giocatori, ma in campo non si è visto nulla"

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, a Radio Bruno, analizza il momento viola e richiama l'importanza dell'esperienza nello spogliatoio.

Perinetti: "Paratici ha comprato degli ottimi giocatori, ma in campo non si è visto nulla"

Giorgio Perinetti, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha analizzato la situazione della Fiorentina dopo un avvio di campionato complicatissimo. Il direttore sportivo riconosce il valore del mercato condotto da Paratici, ma sottolinea come nelle prime tre giornate non si sia visto sul campo quanto costruito in estate: "Anche l'anno scorso c'era grande entusiasmo per il mercato, poi abbiamo visto com'è andata a finire. Quest'anno Paratici ha comprato degli ottimi giocatori, ma nelle prime tre giornate non si è visto praticamente nulla sul campo".

Perinetti giudica comunque positiva la tempestività dell'esonero di Grosso: "La cosa buona è che la decisione di esonerare Grosso è stata presa subito e c'è ancora il tempo di porre rimedio, sebbene fosse veramente difficile pensare a Vanoli successore di sé stesso".

Il direttore sportivo pone poi l'accento sull'equilibrio necessario all'interno di una squadra, soprattutto quando si inseriscono numerosi giocatori nuovi e giovani: "In ogni squadra ben costruita c'è sempre uno zoccolo duro di calciatori esperti che guidano e poi alcuni giovani pimpanti che mettono freschezza. Una formazione deve essere equilibrata, sia anagraficamente che poi tatticamente".

E aggiunge: "Devi sempre avere dei calciatori esperti che facciano la differenza in campo ma anche fuori, che diano consigli ai giovani e li facciano crescere nel modo giusto".