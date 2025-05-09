Perché Book of Ra è più che un gioco: un fenomeno del gambling

Book of Ra è un gioco fuori dal tempo. Scopriamo quali sono i motivi che hanno portato la slot machine tra i titoli più famosi al mondo.

Book of Ra Slot Online: il Gioco dell’Antico Egitto diventato Leggenda

Book of Ra è una slot machine online targata Novomatic, un ottimo provider. Si ispira al mondo dell'Antico Egitto. Probabilmente, in passato ne avrai già sentito parlare e questo per una ragione ben precisa. Il gioco online, infatti, è diventato molto più che un semplice gioco. Per l’intero settore del gambling è un punto di riferimento assoluto. Analizziamoli per provare a capire gli elementi essenziali che hanno portato a così tanto successo nel tempo e in tutto il mondo. A oggi non abbiamo problemi a dire che il Book of Ra gioco è una vera e propria icona. Un risultato che nessuno potrà più sottrargli. Ma cerchiamo di comprendere i motivi che hanno spinto la slot Book of Ra nell’Olimpo dei giochi da casinò online.

Gli Aspetti Essenziali della Slot Book of Ra

La Narrazione di Book of Ra

Oggi, questa ragione può sembrare banale, ma dobbiamo tornare indietro di qualche anno per capirla. Book of Ra è tra i primi libri slot pubblicati, se non il primo in assoluto. Quando il gioco è uscito sul mercato, gli altri titoli, anche online, erano per lo più simboli della frutta, scritte BAR, “7” e così via. Novomatic, però, ha cambiato tutto. Con il lancio di Book of Ra. la gaming house ha pubblicato un gioco che si caratterizza per una sua narrazione esclusiva dedicata, ovviamente all’Antico Egitto. Inoltre, proponeva simboli nuovi e particolari. Puntando sul gioco egiziano si viaggia. Si viaggia con il pensiero e si sognano mille avventure. E perchè no, si spera di rendere queste fantasie reali grazie alle vincite offerte dal gioco.

Dobbiamo aggiungere, quindi, che se oggi abbiamo la possibilità di goderci migliaia di nuovi giochi dai temi più accattivanti e particolari, lo dobbiamo proprio a Novomatic, ai suoi sviluppatori e a Book of Ra gratis online.

Meccanica di gioco particolari e funzioni bonus

Sai perché parliamo di Libri Slot? Il nome Book of Ra si deve a un leggendario libro. All'interno vi erano raccontate le vicende delle divinità egiziane. Da quei nasce l’ispirazione per la slot di Novomatic che, per rendere omaggio al tema, fa sì che il Libro diventi il simbolo più importante.

È sia il Wild che lo Scatter. Ruoli che prima di Book of Ra non esistevano. Il Wild è il jolly. Prende, perciò, il posto di ogni figura del gioco. Ciò garantisce molte più occasioni di vittoria e adrenalina a ogni partita. Il fatto che il Libro sia anche lo Scatter, però, è ciò che fa la differenza. Se ne escono tre si ha diritto a vincere ben 10 partite omaggio. Un’eventualità che, solo qualche anno prima di Book of Ra, non era ipotizzabile. Inoltre, a rendere tutto più entusiasmante, c’è che prima della modalità omaggio viene scelto a caso un simbolo extra. E questo diventa anch’esso jolly.

La funzione Rischio

Book of Ra ha fatto la differenza anche da un altro punto di vista. Devi sapere che il gioco ha una modalità speciale, la Rischio o Gamble in inglese. Il suo funzionamento è semplice, ma ha del tutto rivoluzionato il settore. Dopo ogni vittoria, il giocatore ha dinanzi a sé una scelta da prendere. Si può decidere di incassare il premio e continuare a giocare normalmente, o sfidare la sorte. Gli utenti con maggiore propensione al rischio potranno optare per la seconda scelta. A quel punto si aprirà un mini-game con una carta coperta. Il tuo scopo è indovinare il colore scegliendo tra rosso e nero. Ecco cosa può accadere.

Indovini l'esito e il premio appena vinto raddoppia. Puoi scegliere di ritirarti e tornare a puntare con il gioco in versione standard. Oppure puoi riprovare e ambire a un nuovo raddoppio.

La seconda opzione è che sbagli il pronostico. Perdi il premio e torni a giocare con la versione classica.

La saga Book of Ra

Oltre a essere stato l'apripista per centinaia, se non migliaia di giochi slot gratis a tema Libri, Book of Ra è stato il primo titolo di una saga famosa. Novomatic, infatti, ha colto al volo l'opportunità offerta dal successo del primo gioco e non si è fatta sfuggire l'occasione. Ha creato una serie di titoli, poi divenuti famosi. Ad esempio:

Book of Ra Deluxe

Book of Ra Magic

Book of Ra 6

Book of Ra Dice.

Ogni gioco ha caratteristiche particolari che lo rendono unico rispetto agli altri. Tutti, però, sono ispirati al primo episodio della saga. Ѐ un altro motivo che ci fa capire come Book of Ra sia diventato un must tra i giochi slot gratis e perchè è famoso in tutto il mondo.

Il successo continuo

Se possibile, il successo di Book of Ra è cresciuto ancor di più a un anno di distanza dal suo lancio nel mercato. E non è un caso. Oltre al suo gameplay semplice e allo stesso tempo adrenalinico grazie alla funzione Gamble, c’è un altro fattore da prendere in considerazione.

Nelle persone c'è sempre la voglia di un ritorno alle origini. Un richiamo della nostalgia e dei tempi passati che spingono in molti a cercare titoli, libri e canzoni di anni fa.

Avviene lo stesso per Book of Ra. Di conseguenza, è ancora tra i giochi più apprezzati. In aggiunta, grazie al fatto che abbiamo la versione slot gratis, tutti possono puntare solo per divertimento e senza rischi. Il richiamo del successo di Book of Ra si è diffuso anche tra i più giovani. I quali, quindi, pur per solo qualche spin, hanno provato il gioco aumentando ancor di più la fama.