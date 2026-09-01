Pepito Rossi: "Non vedo l'ora di giocare domani. Serve pazienza, la Fiorentina ha tanti giocatori nuovi"
Le parole di Giuseppe Rossi atteso in campo per la sfida di Operazione Nostalgia tra la Fiorentina All Stars Operazione Nostalgia Legends
Giuseppe Rossi è a Firenze per prendere parte alla sfida delle leggende viola in programma domani. L’ex attaccante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul passato e sul presente della Fiorentina.
Sulla partita di domani tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends:
"È bellissimo essere qui al Viola Park insieme ai miei ex compagni e ad altri giocatori che hanno vestito la maglia della Fiorentina. È un onore essere stato invitato a questa partita. Non vedo l’ora di giocare domani, sono in forma (ride, ndr). L’obiettivo è regalare qualche gioia ai tifosi e festeggiare insieme la Fiorentina".
Sulle difficoltà della Fiorentina di Fabio Grosso:
"Ci vuole pazienza e tanto lavoro. I ragazzi e il mister stanno lavorando proprio in questa direzione. Ai tifosi chiedo quindi pazienza: ci sono tanti giocatori e un allenatore nuovi, serve tempo. Allo stesso tempo, però, i giocatori devono capire il peso della maglia che indossano".
Su come costruire un gruppo solido:
"Bisogna lavorare insieme durante tutta la settimana, non soltanto la domenica. È nel lavoro quotidiano che nasce la vera squadra".
Sull’addio di Messi alla Nazionale:
"Vedere Messi lasciare la Nazionale mi ha fatto uno strano effetto. Quando lo guardi giocare pensi che possa andare avanti per altri dieci anni. Ha dato tutto al calcio e negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere anche il suo lato umano. Messi è un vero tesoro".