Pelù scherza: "Domenica ci hanno cucinato come un porceddu. I miglioramenti sono evidenti.."

Il noto cantautore, Piero Pelù, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina a Cagliari all'emittente Lady Radio: “Domenica i rossoblu ci hanno cucinato come un bel porceddu a pranzo, siamo in un...

Il noto cantautore, Piero Pelù, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina a Cagliari all'emittente Lady Radio: “Domenica i rossoblu ci hanno cucinato come un bel porceddu a pranzo, siamo in un nuovo percorso e ci sta. Siamo un gruppo di lavoro rinato e quindi che non ci si dobbiamo aspettare miracoli da subito. La squadra come potenziale mi piace ed ha molte qualità, ho visto delle partite divertentissime portando a casa anche meno di quanto profuso. Mi aspetto di poter fare un bel campionato. Quest’anno faremo meglio di altri anni".