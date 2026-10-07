Pellegrino: "Mastantuono è maturo. Speriamo di costruire una bella intesa per il bene della Fiorentina"

Pellegrino commenta così il suo connazionale e il compagno di squadra alla Fiorentina

Mateo Pellegrino, intervistato da ESPN, ha parlato di Franco Mastantuono e del rapporto nato tra i due in queste prime settimane alla Fiorentina. L'attaccante argentino ha evidenziato soprattutto la maturità del giovane talento viola e la volontà di costruire un'intesa sempre più efficace in campo.

"Mi fa molto piacere avere Franco come compagno di squadra. Quello che mi ha colpito maggiormente è la maturità che dimostra nonostante la giovane età. È un ragazzo molto intelligente e, proprio come me, si diverte tanto quando gioca a calcio. Speriamo di riuscire a costruire una bella intesa, per il bene della Fiorentina. Credo che nelle prime partite ci siamo già riusciti".