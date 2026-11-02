Pellegrino: "Cercavamo una svolta e meritavamo la vittoria. Il mio gol è importante per la squadra"

L'attaccante della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita

Ecco le parole di Pellegrino ai microfoni di Sky: Questo gol è importante per me ma soprattutto per la squadra, la vittoria è importantissima, la meritavamo prima e abbiamo fatto un buon lavoro di squadra come deve essere, per portare a casa i tre punti. Noi stavamo cercando una svolta, che la fortuna girasse a nostro favore, contro Como, Inter e Atalanta avevamo fatto buone partite".