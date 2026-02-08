Pedullà: “Vanoli parla di cattiveria e spiega. Ma ha sbagliato i cambi, si è consegnato al Torino”

Il noto giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha commentato con un tweet sul suo profilo X Fiorentina-Torino concentrandosi soprattutto su i cambi fatti da Paolo Vanoli che hanno portato al pareggio granata al 94esimo minuto. Queste le parole del giornalista: “Vanoli parla, spiega, parla di cattiveria. Ma ha sabgliato i campi, si è chiuso in difesa, tolto Solomon e si è consegnato al Torino.” Il riferimento è soprattutto al cambio fatto nel finale quando ha tolto Solomon per inserire Luca Ranieri e passare al 3-5-2