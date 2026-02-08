8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Vanoli parla di cattiveria e spiega. Ma ha sbagliato i cambi, si è consegnato al Torino”

News

Pedullà: “Vanoli parla di cattiveria e spiega. Ma ha sbagliato i cambi, si è consegnato al Torino”

Redazione

8 Febbraio · 12:30

Aggiornamento: 8 Febbraio 2026 · 12:30

Condividi:

di

Il noto giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha commentato con un tweet sul suo profilo X Fiorentina-Torino concentrandosi soprattutto su i cambi fatti da Paolo Vanoli che hanno portato al pareggio granata al 94esimo minuto. Queste le parole del giornalista: “Vanoli parla, spiega, parla di cattiveria. Ma ha sabgliato i campi, si è chiuso in difesa, tolto Solomon e si è consegnato al Torino.” Il riferimento è soprattutto al cambio fatto nel finale quando ha tolto Solomon per inserire Luca Ranieri e passare al 3-5-2

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio