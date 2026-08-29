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Pedullà: "Trattativa in stato avanzato per Njie. Base da 14-15 milioni, si lavora sui bonus e rivendita"

Trattativa in stato avanzato: base da 14-15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, si lavora sui bonus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 15:27
Pedullà: "Trattativa in stato avanzato per Njie. Base da 14-15 milioni, si lavora sui bonus e rivendita" -
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La Fiorentina accelera per Njie. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa per portare il giovane talento del Torino in viola sarebbe entrata in una fase avanzata. I contatti diretti tra le parti sono iniziati già dalla mattinata di ieri e proseguono anche in queste ore. A occuparsi dell'operazione sono direttamente Cairo e Paratici, impegnati nel trovare la formula giusta per arrivare alla fumata bianca.

La base dell'operazione si aggira sui 14-15 milioni di euro, ai quali potrebbe aggiungersi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Restano invece da definire alcuni dettagli legati ai bonus, sui quali i due club stanno continuando a lavorare.

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