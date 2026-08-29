Pedullà: "Trattativa in stato avanzato per Njie. Base da 14-15 milioni, si lavora sui bonus e rivendita"

Trattativa in stato avanzato: base da 14-15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, si lavora sui bonus

La Fiorentina accelera per Njie. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa per portare il giovane talento del Torino in viola sarebbe entrata in una fase avanzata. I contatti diretti tra le parti sono iniziati già dalla mattinata di ieri e proseguono anche in queste ore. A occuparsi dell'operazione sono direttamente Cairo e Paratici, impegnati nel trovare la formula giusta per arrivare alla fumata bianca.

La base dell'operazione si aggira sui 14-15 milioni di euro, ai quali potrebbe aggiungersi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Restano invece da definire alcuni dettagli legati ai bonus, sui quali i due club stanno continuando a lavorare.