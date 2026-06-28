Pedullà: "Su Fagioli ci sono club di Premier League ma partirà solo per offerte faraoniche. Bernabè l'alternativa"

Le ultime di Alfredo Pedullà sulle trattative per le cessioni di qualche big in casa Fiorentina

Alfredo Pedullà con il consueto video sul suo canale YouTube, rilascia gli ultimi aggiornamenti sulle cessioni importanti che potrebbe fare la Fiorentina.

Ecco le parole del noto esperto di mercato:

"Per la Fiorentina non ci sono incedibili, ma ci sono dei calciatori che non è detto che vadano via, a meno di proposte importanti. Faccio tre nomi: Kean, Ndour e Fagioli. Su quest'ultimo c'è interesse dall'Inghilterra, e non a caso la Fiorentina sta seguendo dei prospetti in quel ruolo, parlando con il Parma per Bernabè e non solo: Fagioli, però, verrà ceduto solo per offerte faraoniche.