Pedullà smentisce: "Dodô è stato proposto alla Roma ma non è un obiettivo dei giallorossi per la fascia"
Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe partire ma non è nei piani della capitolina, che sta chiudendo per Molina.
Continua il mercato da sogno della Fiorentina, con la dirigenza viola concentrata non solo sulle entrate ma anche sulle uscite: tra i nomi che circolano con insistenza c'è sempre quello di Dodô.
Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e la sua permanenza non sembra scontata. Ciò che manca però al momento è un possibile acquirente.
Su questo aspetto fa chiarezza l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: "Si parla tanto di un forte interesse della Roma per Dodô, ma la verità è che il brasiliano non è mai stato un obiettivo dei giallorossi. Nelle ultime 48 ore è stato il calciatore ad essere stato proposto alla squadra delle capitale, che però sta chiudendo l'affare Molina in questi istanti".