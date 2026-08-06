Pedullà smentisce: "Dodô è stato proposto alla Roma ma non è un obiettivo dei giallorossi per la fascia"

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe partire ma non è nei piani della capitolina, che sta chiudendo per Molina.

A cura di Redazione Labaroviola 06 agosto 2026 11:38

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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