Pedullà scrive: "Scatto del Torino per Fortini, accordo impostato. Alla Fiorentina proposta da 5 milioni"
Fortini nel mirino del club granata
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 18:14
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il Torino avrebbe accelerato con decisione per Niccolò Fortini. Il club granata avrebbe infatti compiuto uno scatto importante nelle ultime ore, arrivando a impostare un accordo per il giovane della Fiorentina. Sempre secondo l'esperto di mercato, il Torino avrebbe presentato alla società viola una proposta da 5 milioni di euro.