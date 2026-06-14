Pedullà scrive: "Contatti tra Vanoli e il Monza, ma nessun accordo. Gilardino e Juric in corsa"

L'ex allenatore della Fiorentina ha avuto contatti con il Monza, ma per adesso non sono stati trovati accordi

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2026 13:50

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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