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Pedullà scrive: "Contatti tra Vanoli e il Monza, ma nessun accordo. Gilardino e Juric in corsa"

L'ex allenatore della Fiorentina ha avuto contatti con il Monza, ma per adesso non sono stati trovati accordi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 13:50
Pedullà scrive: "Contatti tra Vanoli e il Monza, ma nessun accordo. Gilardino e Juric in corsa" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vanoli, secondo quanto riportato da Pedullà, sarebbe stato sondato per diventare il nuovo allenatore del Monza. Tra l'ex viola e il club però, non ci sarebbe ancora nessun accordo.

"Vanoli-Monza contatto fin qui senza accordi tra venerdì e ieri. Gilardino resta in quota, ma il club sta approfondendo Juric e un altro profilo".

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