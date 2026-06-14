Pedullà scrive: "Contatti tra Vanoli e il Monza, ma nessun accordo. Gilardino e Juric in corsa"
L'ex allenatore della Fiorentina ha avuto contatti con il Monza, ma per adesso non sono stati trovati accordi
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 13:50
Vanoli, secondo quanto riportato da Pedullà, sarebbe stato sondato per diventare il nuovo allenatore del Monza. Tra l'ex viola e il club però, non ci sarebbe ancora nessun accordo.
"Vanoli-Monza contatto fin qui senza accordi tra venerdì e ieri. Gilardino resta in quota, ma il club sta approfondendo Juric e un altro profilo".