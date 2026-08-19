Pedullà: "Pinamonti pista valida per la Fiorentina in caso di partenza di Kean verso il Como"

Spuntano i nomi per l'eventuale successione di Moise Kean al centro dell'attacco della Fiorentina condiviso con Mateo Pellegrino

Sono i giorni di Moise Kean. La trattativa tra Como e Fiorentina è entrata nel vivo e i rumors di Alfredo Pedullà raccontano di un possibile rilancio dei comaschi per strappare l'attaccante della Nazionale ai viola.

L'esperto di mercato ha parlato anche della possibile successione dell'attaccante viola all'interno di Sportitalia Mercato:

"Pinamonti - Fiorentina è ancora una traccia sempre se arrivasse un'offerta giusta e gradita per Kean. La Lazio per ora è defilata.

E la Fiorentina punta comunque un esterno offensivo forte, interesse confermato tra gli altri per Poku."