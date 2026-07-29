Pedullà: “Pellegrino, contatti recenti con la Fiorentina. La Juventus è concentrata solo su Kolo Muani”

Pedullà rivela contatti recenti tra il club viola e Pellegrino

Il mercato della Fiorentina continua a guardare con attenzione al reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, ci sarebbero stati contatti recenti tra il club viola e l'entourage di Pellegrino, dopo l'incontro avvenuto a Milano circa un mese e mezzo fa.

La Fiorentina avrebbe dunque mantenuto aperta la pista per l'attaccante, mentre sul giocatore resta da monitorare anche l'interesse della Juventus. Al momento, però, secondo Pedullà, i bianconeri sarebbero concentrati soprattutto sulla situazione di Randal Kolo Muani