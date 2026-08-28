Pedullà: “Njie ha chiesto la cessione, il Toro lo valuta 20 milioni e la Fiorentina 15. C’è anche il Palace”

Njie ha chiesto la cessione, la Fiorentina a lavoro per anticipare la concorrenza

Il Torino vuole cedere Njie, l’attaccante vuole andar via. Ci sono quindi tutti i presupposti perché l’operazione vada in porto, ma bisogna chiuderla. Oggi la Fiorentina entrerà nel vivo dell’operazione, previsto un contatto diretto tra Cairo e Paratici per la valutazione del cartellino che per i viola non supera i 15 milioni più eventuali bonus. Il Torino lo valuta 20 milioni, ma ci sono i margini per avvicinarsi a un’intesa. Domani i granata saranno ospiti del Sassuolo, ma sull’utilizzo di Njie permangono molto dubbi. Nelle ultime ore è tornato alla carica il Crystal Palace, nel frattempo la Fiorentina lavora per anticipare la concorrenza. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito