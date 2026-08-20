Pedullà: "La Fiorentina ha sondato Pinamonti, in attesa di capire il futuro di Kean"

Sondaggio Viola per Pinamonti in attesa di chiarire la vicenda Kean

La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli attaccanti, visto il grande interesse del Como per Moise Kean.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club viola avrebbe effettuato un sondaggio anche per Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo.

Al momento si tratta di un semplice sondaggio e non di una trattativa vera e propria. La Fiorentina, infatti, dovrà prima chiarire definitivamente il futuro del proprio attaccante e soltanto successivamente potrebbe decidere se affondare il colpo per un eventuale sostituto.