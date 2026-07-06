Pedullà: “La Fiorentina fiduciosa di chiudere Koleosho. Nessuna conferma sul sorpasso del Paris FC”
La Fiorentina lavora per chiudere l'operazione Koleosho, le ultime da Pedullà
La Fiorentina confida di poter chiedere l’operazione Koleosho, a dispetto delle voci del pomeriggio (non ci sono conferme) su un sorpasso Paris FC in corso. E comunque per i viola vale la proposta fatta al Burnley è definitiva e non saranno accettati giochi al rialzo. Per quanto riguarda Thorstvedt tutto chiaro da tempo: obiettivo primario, gradimento assoluto, ma con la Norvegia impegnata ai Mondiali bisogna aspettare e rinviare la definizione con il Sassuolo. Per la fascia destra resta in lizza Joao Mario, la valutazione di Norton-Cuffy resta alta e ci sono state riflessioni – per ora timide – su Belghali in uscita dal Verona e seguito da diversi club in Serie A. Nelle prossime ore è atteso Dragusin che si sottoporrà alle visite mediche. Lo scrive Alfredo Pedullà