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Pedullà: "La Fiorentina è in pole position su Grosso che piace anche al Bologna, ma i viola sono in vantaggio"

Le parole di Alfredo Pedullà su Fabio Grosso che sembra il candidato principale della Fiorentina per guidare i viola nella prossima stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2026 15:06
Pedullà: "La Fiorentina è in pole position su Grosso che piace anche al Bologna, ma i viola sono in vantaggio" -
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Antipasto di mercato di Alfredo Pedullà che con un video pubblicato sul proprio canale Youtube ha parlato anche del puzzle allenatori che si scatenerà a partire dalla prossima settimana con la chiusura del campionato.

Ecco le parole del noto esperto di mercato:

"La Fiorentina deve sciogliere le ultime riserve su Grosso, ammesso che non lo abbia già fatto, tenendo sulla corde fino all'ultimo secondo Vanoli che meriterebbe una risposta definitiva. Anche il Bologna è su Grosso ma si è mossa prima la Fiorentina"

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