Pedullà: "La Fiorentina è in pole position su Grosso che piace anche al Bologna, ma i viola sono in vantaggio"

Le parole di Alfredo Pedullà su Fabio Grosso che sembra il candidato principale della Fiorentina per guidare i viola nella prossima stagione

Antipasto di mercato di Alfredo Pedullà che con un video pubblicato sul proprio canale Youtube ha parlato anche del puzzle allenatori che si scatenerà a partire dalla prossima settimana con la chiusura del campionato.

Ecco le parole del noto esperto di mercato:

"La Fiorentina deve sciogliere le ultime riserve su Grosso, ammesso che non lo abbia già fatto, tenendo sulla corde fino all'ultimo secondo Vanoli che meriterebbe una risposta definitiva. Anche il Bologna è su Grosso ma si è mossa prima la Fiorentina"