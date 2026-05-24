Pedullà: "La Fiorentina è in pole position su Grosso che piace anche al Bologna, ma i viola sono in vantaggio"
Le parole di Alfredo Pedullà su Fabio Grosso che sembra il candidato principale della Fiorentina per guidare i viola nella prossima stagione
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2026 15:06
Antipasto di mercato di Alfredo Pedullà che con un video pubblicato sul proprio canale Youtube ha parlato anche del puzzle allenatori che si scatenerà a partire dalla prossima settimana con la chiusura del campionato.
Ecco le parole del noto esperto di mercato:
"La Fiorentina deve sciogliere le ultime riserve su Grosso, ammesso che non lo abbia già fatto, tenendo sulla corde fino all'ultimo secondo Vanoli che meriterebbe una risposta definitiva. Anche il Bologna è su Grosso ma si è mossa prima la Fiorentina"