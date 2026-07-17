Pedullà: "La Fiorentina chiede 10 milioni per Fortini e 15 per Dodò. La Fiorentina ha una grande forza"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato e Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta su Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato e Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

"Complimenti a Paratici per un colpo spaziale, complimenti a chi l'ha dato prima, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Oulai aveva dei discorsi con un'agenzia e si era dato una deadline al 17 Luglio, è il 17. Secondo me possono uscire tutti, oggi Mandragora è fuori dai titolari. Garnacho costa sui 40 milioni.

Alla Fiorentina non interessa chi va in scadenza, loro vogliono comunque vendere bene. Su Fortini c'è forte il Toro, su di lui c'è un grande rapporto tra Busardò e il Toro. Il Napoli lo mette al secondo posto dietro Favasuli. Su Dodò ci può essere il Napoli, la Roma dopo l'affaire Celik. La Fiorentina vuole 15 milioni, bonus compresi, e 10 milioni bonus compresi per Fortini. Non credo che la Fiorentina li regalerà perché sono arrivati 2 difensori e 2 centrocampisti e c'è bisogno di rientrare.

Comuzzo ha 3 strade in Italia, una è il Sassuolo, una è la Lazio ma è fredda e ci potrebbe essere il Toro. Thorstvedt io lo tengo sempre, dovrebbero partirne almeno 3/4, Sohm non lo conto neanche. Brescianini piace anche al Sassuolo, e lo vedo più fuori che dentro. Fabbian è un altro che diventa un numero esagerato. La Fiorentina ha una mentalità diversa, ora se c'è l'occasione di prendere uno a 30 che costa 40 lo prendi anche prima di cedere, c'è una forza diversa sul mercato.

"Oso si è un po' spento, sono entrate altre squadre. Vediamo se c'è margine di manovra per Ruggeri. Joao Mario lo puoi prendere se escono Dodò e Fortini, ma farebbe l'alternativa. Se Jimenez è sereno è un grande acquisto. Ha fatto qualche cazz**a ma ha 20 anni ed è normale. Arokodare perché l'hai cercato? Non è una riserva. Su Gudmundsson per adesso non c'è nulla di caldo, piace a Sarri come mezzala ma prima vuole provarci Samardzic e Zalewski"