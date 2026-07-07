Pedullà: “Koleosho ha espresso il desiderio di giocare nella Fiorentina. Il Paris non ha superato i viola”

Le ultime sulla trattativa di Koleosho e la Fiorentina

Chiariamo un concetto su Luca Koleosho, esterno offensivo di talento classe 2004 di proprietà del Burnley. A scanso di equivoci premettiamo che il mercato cambia (vedi vicenda Palestra) e che quanto raccontiamo in queste ore può smontato in dieci minuti.

Abbiamo risposto a qualche domanda che riproponiamo qui. Il Paris FC ha sorpassato la Fiorentina nel tardo pomeriggio di ieri? No, ci ha provato ma parlare di offerta accettata ieri non ha senso. Il Paris è tagliato fuori? Certamente no, ma un conto è perfezionare l’operazione, un altro paio di maniche restare in corsa e sperare come stanno facendo in Francia.

Koleosho ha ribadito il suo desiderio: indossare la maglia viola, gli piacerebbe mettersi in gioco in Serie A. Il Paris FC ha offerto di più? Sì, magari si avvicina a 15 milioni, spinge ma non ha ancora chiuso. E il desiderio asta può essere un’esigenza del Burnley, magari con altri club pronti a inserirsi.

Alla fine la differenza la fa soltanto l’offerta: la Fiorentina parte da 10 milioni e ne aggiunge un paio di bonus. Per il momento non bastano, il ragazzo si vedrebbe bene a Firenze, ma conta solo l’accordo tra club piuttosto che l’ottimismo. Ieri era così, oggi è un altro giorno. Lo scrive Alfredo Pedullà