Pedullà: “Il Torino per Njie chiede 20 milioni alla Fiorentina. La società granata vuole venderlo”

La Fiorentina è interessata a Nije, esterno classe 2005 del Torino

Ci sono le parole e i fatti. Il Torino ufficialmente dice di non volersi privare di Alieu Njie, in realtà è l’esatto contrario. Il Torino lo avrebbe spinto volentieri verso il Salisburgo, qualche sera fa l’operazione era stata completata ma ci sono stati problemi legati a intermediari o consulenti che hanno fatto saltare tutto, creando incomprensioni di vario tipo (i diretti interessati sanno). Il Crystal Palace è tornato alla carica pronto a rilanciare, ma durante lo scorso weekend è entrato in scena Fabio Paratici che lo apprezza molto. ù

La notizia doveva restare sottotraccia, stamattina da Torino granata è stata fatta trapelare. Ora, dopo aver sbloccato Zirkzee, si può lavorare per arrivare a un accordo, la richiesta granata è di circa 20 milioni, gli stessi soldi che il Crystal Palace garantirebbe ma con 10 milioni di bonus (più o meno raggiungibili). Lo scrive Alfredo Pedullà