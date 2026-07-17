Pedullà: "Il Torino migliorerà l'offerta per Fortini. Su di lui c'è anche il Napoli e un club straniero"
Pronto il rilancio granata per Fortini
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 14:03
Il futuro di Niccolò Fortini sembra essere lontano da Firenze. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino proverà a migliorare la prima offerta (5 milioni la prima) per assicurarsi le prestazioni del terzino. Su Fortini resta forte l'interesse del Napoli, ma prima il club partenopeo deve cedere. Si registra anche l'interesse di un club estero.