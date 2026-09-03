Pedullà: "Il mercato Viola è da 7. Ferrari mastica poco di calcio, ma doveva aiutare Paratici per Kean"

Il commento di Alfredo Pedullà sul mercato della Fiorentina

Il noto operatore di mercato, Alfredo Pedullà ha commentato il mercato della Fiorentina: "Se mi aveste chiesto il voto per il mercato della Fiorentina un mese fa avrei dato 8 e mezzo/9. Oggi devo dare 7, ed è anche troppo"

"La Fiorentina ha fatto investimenti importanti, Gonçalves è forte, ma non sono sicuro che Beto e Pellegrino siano meglio di Kean e Piccoli. In campo vanno i calciatori, non le figurine, ora tocca a Grosso. Ferrari mastica poco di calcio ma avrebbe dovuto aiutare Paratici nella gestione Kean".